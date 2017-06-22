Юсупов выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Видеотоном»

Стал известен стартовый состав «Ростова» на контрольный матч с венгерским «Видеотоном». Встреча состоится в Австрии, где подопечные Леонида Кучука ведут подготовку к сезону.
С первых минут у «Ростова» на поле появится полузащитник «Зенита» Артур Юсупов, который, как сообщалось 14 июня, близок к переходу в донской клуб.
«Ростов»: Песьяков, Макеев, Вилюш, Гацкан, Обивалин, Паршивлюк, Могилевец, Юсупов, Калачёв, Байрамян, Григорьев.
Запасные: Гошев, Абаев, Скопинцев, Тананеев, Трошечкин, Рукас, Соборепелицэ, Соболь, Вебер, Препелицэ, Сиденко, Ахмаев.
Следить за матчем «Ростов» — «Видеотон» можно на «Чемпионате».