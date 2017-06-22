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Онопко: Игнашевич и Марио Фернандес буквально рвутся в бой

22 июня 2017, четверг. 18:40. Футбол

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в интервью клубной пресс-службе рассказал об условиях работы на сборе в Австрии, о том, как стараются проявить себя молодые футболисты «армейцев», а также о восстановлении защитников Сергея Игнашевича и Марио Фернандеса.

«Условия для нас созданы просто великолепные. В этом месте команда впервые, но сразу стало ясно, что тренироваться и жить здесь будет комфортно. Футбольное поле, питание, восстановление — на очень хорошем уровне. Немаловажно, что команде не надо тратить время на переезды: тренировочная поляна находится в пешей доступности. Что же касается наших футболистов, всё идёт по плану — они постепенно набирают форму, с каждым днём выглядят на поле всё лучше и лучше.

Бросается в глаза большое желание молодёжи проявить себя. Наши ветераны 7, 10, а кто-то и больше лет в клубе, и, конечно, с первого же дня планку во всём, что касается подготовки, они поднимают очень высоко. Молодёжь тянется за ними, хочет соответствовать этим высоким стандартам. Отмечу, что шанс доказать свой уровень главному тренеру есть абсолютно у всех, кто сейчас с нами работает. Ребята это знают и стараются изо всех сил. Футболистам, которые вернулись из аренд, поначалу было немного тяжелее, но они уже втянулись, усвоили наши требования и работают наравне со всеми. Дальше всё будет зависеть от каждого из них, все игроки находятся в равных условиях. 24 и 25 июня мы проведём два контрольных матча, которые многое прояснят.

И у Сергея, который работает сейчас здесь, в Бад-Тацмансдорфе по индивидуальной программе, и у Марио восстановление проходит хорошими темпами, они буквально рвутся в бой, и мы надеемся очень скоро увидеть их на зелёном поле. Ждём с нетерпением и наших «сборников», хотя, конечно же, от всей души желаем им победы над Мексикой», — поведал Онопко.

Онопко также рассказал, что тренерский штаб сталкивался с шутливыми просьбами снизить нагрузки на сборе в дни, когда кто-то из игроков празднует день рождения.

«Действительно, подобные просьбы были, но — нет, таких подарков мы не делаем (улыбается). У нас очень мало времени на подготовку: меньше, чем через месяц уже игра с «Анжи». Ребята и сами всё прекрасно понимают, поэтому дело ограничивается шутками. Мы всей командой поздравляем каждого из наших именинников, но лишь потом, в сезоне, они поймут, в чём заключался наш главный подарок — в отличной форме, которая позволит им хорошо чувствовать себя на футбольном поле и побеждать», — отметил Онопко.

На сборе к ЦСКА присоединился защитник молодёжной команды Алибеков
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Виктор Онопко Марио Фернандес Сергей Игнашевич
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22 июня 2017, четверг
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