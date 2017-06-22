Мутко: Роналду — номер один, его умение оказаться в нужном месте уникально

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о поддержке российских болельщиков на Кубке конфедераций, а также тепло отозвался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, гол которого принёс его команде победу над Россией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа турнира.
«Мне хотелось бы, чтобы мы были с командой всегда. Я искренне признателен вчерашним болельщикам, которые провожали футболистов аплодисментами. И игроки ведь не ушли в подтрибунное помещение, потому что видели, что их труд оценили. Если мы будем так двигаться, то победы придут. Португалия выше на голову в классе — это понятно. Криштиану меня всегда впечатляет — и вчера тоже. Он появляется там, где нужно. Это уникально. Он – человек номер один в футболе», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео гола Роналду доступно в «твиттере» РФПЛ.