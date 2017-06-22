Мутко: в матче с Португалией мы увидели, что у нас есть сборная

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение об игре сборной России в матче Кубка конфедераций с командой Португалии (0:1).
«Англичане говорят, что главное в футболе – результат. Но у нас была другая задача, не английская, – создание и становление команды и возвращение доверия и поддержки болельщиков, чтобы парни, уходя в подтрибунное помещение, могли смотреть на трибуны. Вчера такое было.
Ребята отдали всё, что у них было, старались переломить ход игры и сравнять результат после того, как на 8-й минуте пропустили. Конечно, Роналду постарался, но мяч летел полчаса, и можно было бы всем сыграть лучше в обороне. И Игорь (Акинфеев. — Прим. «Чемпионата») сказал, что мог не выходить и спокойно этот мяч поймать.
Считаю, что мы увидели, что у нас есть сборная и коллектив, вокруг которого можно строить будущее", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.