Мутко: важно, что России в матче с Мексикой нужна только победа, это как финал

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций Мексика — Россия.
«Матч с Мексикой – это как финал. Ничего не может быть лучше официальных встреч. Вот матч, который надо выиграть и который покажет уровень. Кто вчера видел матч Новая Зеландия – Мексика, знает, что Мексика – топовая команда. Они вырвали эту победу. Представьте, с каким настроем они приедут к нам. То, что нам нужна только победа, – это важно. Проявится весь потенциал. Вон Джикия мог забить в конце. Лети мяч чуть ниже и попади в девятку – мы были бы в другом измерении», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.