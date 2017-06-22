Защитник сборной Камеруна: не знали, что у нас так много болельщиков в России

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку, который ранее выступал в в России и говорит по-русски, поделился впечатлениями от ничьей с командой Австралии (1:1) в матче 2-го тура группы В Кубка конфедераций – 2017.
«В концовке меня ударили по затылку, но ничего страшного. Это не редкость в футболе. Каждая команда играет за три очка, но получилась ничья — 1:1. У нас не было фарта — так в футболе бывает. В концовке мы пошли в атаку, даже защитники, поскольку так складывалась игра. Но вообще не было фарта. Было очень приятно играть при такой поддержке, и мы даже не знали, что у нас так много болельщиков в России. Всем спасибо», — сказал Тейку в эфире программы «Все на футбол».
Адольф Тейку в 2013 году выступал в составе «Краснодара», а в 2015-м защищал цвета грозненского «Терека».