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В британской компании опровергли причастность к задержанным с файерами в Казани

22 июня 2017, четверг. 20:50. Футбол

Британская медиакомпания Bigballs Media опровергла причастность сотрудников к инциденту с проносом пиротехники в Казани, сообщает RT.

Ранее издание «Лайф» сообщило, что 20 июня в Казани правоохранители обнаружили у английских болельщиков арсенал пиротехники, который они хотели применить для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций–2017. Сообщалось, что четверо граждан Великобритании представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций—2017.

«Ни один сотрудник компании не был арестован или задержан. Информация о том, что работники Bigballs Media были вовлечены в данный инцидент, не соответствует действительности. Мы обратились за юридической помощью и можем заверить, что будем принимать меры в отношении издания, распространившего эти неподтверждённые факты», — заявили в пресс-службе компании.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
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