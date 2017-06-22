В британской компании опровергли причастность к задержанным с файерами в Казани

Британская медиакомпания Bigballs Media опровергла причастность сотрудников к инциденту с проносом пиротехники в Казани, сообщает RT.
Ранее издание «Лайф» сообщило, что 20 июня в Казани правоохранители обнаружили у английских болельщиков арсенал пиротехники, который они хотели применить для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций–2017. Сообщалось, что четверо граждан Великобритании представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций—2017.
«Ни один сотрудник компании не был арестован или задержан. Информация о том, что работники Bigballs Media были вовлечены в данный инцидент, не соответствует действительности. Мы обратились за юридической помощью и можем заверить, что будем принимать меры в отношении издания, распространившего эти неподтверждённые факты», — заявили в пресс-службе компании.