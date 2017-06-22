Источник: «Рома» запросила у «Зенита» € 35 млн за Маноласа

«Рома» увеличила требуемую сумму от «Зенита» за своего защитника Костаса Маноласа ещё на € 5 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, итальянский и российский клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, в которых «Рома» запросила у «Зенита» в качестве отступных за Маноласа € 35 млн, а не € 30 млн, как сообщалось ранее. Отмечается, что, если стороны придут к согласию, 26-летний греческий игрок подпишет трёхлетний контракт с питерской командой с заработной платой € 4 млн в год.
Ранее сообщалось, что переход Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть оформлен в ближайшие часы.
Манолас перешёл в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провёл 131 матч.