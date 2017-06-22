Три игрока ЦСКА будут заниматься индивидуально до окончания первого сбора

Три футболиста ЦСКА в эти дни работают на сборе в австрийском Бад-Тацмансдорфе по индивидуальной программе.
Это защитник Сергей Игнашевич, чьё восстановление после операции на стопе, согласно информации из медицинского штаба «армейцев», протекает по плану, нападающий Аарон Оланаре, получивший повреждение коленного сустава в концовке прошлого сезона, и полузащитник Александр Макаров, травмировавший голеностопный сустав на одной из последних тренировок.
Все три игрока будут заниматься по индивидуальному графику до окончания первого сбора, сообщает официальный сайт красно-синих.
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