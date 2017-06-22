Тим Кэхилл: стадион «Санкт-Петербург» очень красивый, качество поля хорошее

Нападающий сборной Австралии Тим Кэхилл поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций со сборной Камеруна (1:1). Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».
«Для нас это большой результат — мы заработали первое очко в этом турнире. Я думаю, что мы могли бы выиграть, но в конце сделали всё, чтобы удержать счёт. Будем ждать игры с Чили, у нас неплохие шансы. Мы должны быть храбрыми. Чили — одна из сильных команд в нашей группе.
Камерун много атаковал? Что ж, это футбол, здесь без этого никак. Качество поля? Хорошее. Стадион очень красивый, как это и должно быть в России. Всё сделано на высшем уровне, люди очень хорошо к нам относятся", — передаёт слова Кэхилла корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.