Алексис Санчес стал лидером в списке лучших бомбардиров сборной Чили

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес отличился в матче 2-го тура группы В Кубка конфедераций–2017 со сборной Германии. Точным ударом на шестой минуте форвард открыл счёт в матче.
Этот гол стал для Санчеса 38-м в составе национальной команды, за которую он выступает с 2006 года. Таким образом, 28-летний футболист стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров в истории сборной Чили. На втором месте списка располагается Марсело Салас, который с 1994 по 2007 год забил 37 мячей в футболке национальной сборной.
Санчес своим точным ударом также одновременно стал автором 400-го гола в истории Кубка конфедераций.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Чили.