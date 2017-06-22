Эмре Джан: ничья в матче Германия — Чили — хороший результат для обеих команд

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Чили. Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена», завершилась вничью со счётом 1:1.
«Тяжёлый матч с тяжёлым соперником. Думаю, что ничья — это хороший результат для обеих команд. Я жду, что теперь мы выиграем крупно третий матч и будем первыми. Я уже играл на этом стадионе в Казани — отличная арена», — передаёт слова Джана корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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