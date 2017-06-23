Горецка: если бы игра с Чили длилась дольше, Германия могла бы победить

Полузащитник сборной Германии и «Шальке» Леон Горецка рассказал о матче Кубка конфедераций, в котором его команда сыграла вничью с Чили (1:1).
«Чили — одна из сильнейших команд с точки зрения менталитета и психологии. Думаю, что Германия показала не ту игру, в которую она должна была сыграть. У нас было большое преимущество в тактике. Особенно в защите. Мы использовали этот нюанс, чтобы сбалансировать игру в атаке. Я играл в защите, поэтому больше действовал сзади. Футболисты Чили пытались нас задавить, но потеряли концентрацию, поэтому пропустили гол. Результат матча закономерный. Главное, что мы проявили характер и смогли добиться ничьей. Если бы игра продлилась немного дольше, то у нас был бы шанс победить. Тем более, во втором тайме соперник подсел физически», — передаёт слова Горецки корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.