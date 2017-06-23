Экс-форвард «Сампдории» Кассано может стать игроком «Вероны» или «Кротоне»

Экс-нападающий «Сампдории», «Пармы», «Интера» и «Милана» Антонио Кассано ведёт переговоры с «Вероной» и «Кротоне», сообщает Sky Sport Italia.
Издание отмечает, что наиболее вероятен переход бывшего игрока сборной Италии в «Верону», где играет его бывший партнёр по «Сампдории» форвард Джампаоло Паццини. «Верона» по итогам прошлого сезона завоевала серебряные медали Серии B и путёвку в высший дивизион.
В минувшем сезоне 34-летний Кассано не выступал на профессиональном уровне из-за разногласий по контракту с «Сампдорией».
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