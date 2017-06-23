«ПСЖ» продал молодого камерунского защитника Эбоа Эбоа в «Генгам»

«ПСЖ» продал защитника Феликса Эбоа Эбоа в «Генгам», сообщает Get Football News France. Сумма трансфера не раскрывается. Футболист подписал трёхлетний контракт с новым клубом.
20-летний камерунец сыграл 21 матч за молодёжную команду «ПСЖ» в Юношеской лиге УЕФА минувшего сезона, забив два мяча. Футболист провёл одну игру за сборную Камеруна в 2015 году, однако с тех пор в национальную команду не вызывался.
Это уже второй молодой защитник, проданный «ПСЖ», — ранее в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха перешёл 19-летний Мамаду Дукуре.
Источник: «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн