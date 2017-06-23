Бензема: мечтаю продолжать выигрывать титулы в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Французского футболиста в «Королевском клубе» всё устраивает, поскольку главный тренер команды Зинедин Зидан и руководство «сливочных» рассчитывают на него.
«Я уже хочу, чтобы начался следующий сезон. Успехи «Реала» обусловлены работой. Мечтаю продолжать выигрывать титулы в «Реале», — цитирует Бензема Marca.
Ранее приводились слова президента испанского гранда Флорентино Переса, который подтвердил информацию СМИ о том, что «Реал» намерен продлить соглашение с Бензема.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.