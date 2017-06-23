Камбьяссо: «Реал»? У меня не было шанса преуспеть в команде «галактикос»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эстебан Камбьяссо, защищающий ныне цвета «Олимпиакоса», считает, что у него не было шансов преуспеть в стане «сливочных». Цвета испанского гранда аргентинский футболист защищал с 2002 по 2004 год, после чего до 2014 года играл за миланский «Интер». До перехода в «Реал» он выступал за «Индепендьенте».
«Поспешил ли я с переходом в «Реал»? Нет, в футболе всё так быстро и происходит. На тот момент политика клуба основывалась на звёздах и собственных воспитанниках. Я не вписывался ни в один из этих критериев, так что у меня не было шанса преуспеть в команде «галактикос». Но этот опыт оказался мне полезен», — цитирует Камбьяссо Marca.