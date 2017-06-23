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Агент Форсберга: ещё не видел такого высокомерия, как у президента «РБ Лейпциг»

23 июня 2017, пятница. 07:26. Футбол

Хасан Джетинкая, агент нападающего «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга, прокомментировал слова президента клуба Оливера Минцлаффа. Тот подчеркнул, что расставание с футболистом не входит в планы клуба, добавив, что может выслать копию соглашения Форсберга агенту, если тот забыл, до какого срока подписан контракт.

«Я ещё никогда не видел такого высокомерия, как у президента «Лейпцига». Знаю, до какого срока действует контракт Форсберга с клубом. Также знаю, чем ему обязан «Лейпциг». Очевидно одно: Эмиль хочет сделать следующий шаг в своей карьере», — приводит слова агента Bild.

В услугах Форсберга заинтересован не один ведущий клуб Европы, а сам игрок хотел бы сменить клубную прописку.

В чемпионате Германии Форсберг в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, став автором 8 голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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РБ Лейпциг
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