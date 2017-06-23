Агент Форсберга: ещё не видел такого высокомерия, как у президента «РБ Лейпциг»

Хасан Джетинкая, агент нападающего «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга, прокомментировал слова президента клуба Оливера Минцлаффа. Тот подчеркнул, что расставание с футболистом не входит в планы клуба, добавив, что может выслать копию соглашения Форсберга агенту, если тот забыл, до какого срока подписан контракт.
«Я ещё никогда не видел такого высокомерия, как у президента «Лейпцига». Знаю, до какого срока действует контракт Форсберга с клубом. Также знаю, чем ему обязан «Лейпциг». Очевидно одно: Эмиль хочет сделать следующий шаг в своей карьере», — приводит слова агента Bild.
В услугах Форсберга заинтересован не один ведущий клуб Европы, а сам игрок хотел бы сменить клубную прописку.
В чемпионате Германии Форсберг в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, став автором 8 голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.