Камбьяссо: «Барселона» почти сделана для Месси

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо, защищающий ныне цвета «Олимпиакоса», не поскупился на похвалу в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Камбьяссо считает, что «Барселона» — идеальная команда для футболиста сборной Аргентины.
«Мне всегда больше нравится анализировать командную игру, чем выступление отдельных игроков. Но Месси – один из лучших футболистов в истории мирового футбола. Тем более в контексте игры каталонцев. «Барселона» почти сделана для Месси», — приводит слова Камбьяссо Marca.