Уилкинс: я разочарован интересом «Челси» к Бакайоко, когда у них есть Чалоба

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс, ныне — эксперт на британском телевидении, раскритиковал «Челси» за интерес к полузащитнику «Монако» Тьемуа Бакайоко и подчеркнул, что синим стоит обратить внимание на собственных молодых игроков.
«Я был по-настоящему разочарован, когда узнал, что они рассматривают Бакайоко из „Монако“. Ему 22 года, он француз, и близко пока даже не в сборной, но сообщается, что „Челси“ может заплатить за него £ 32 млн. У них есть Натаниэл Чалоба, полузащитник, который только ждёт своего шанса, который может играть точно так же. В двух играх, которые он провёл на молодёжном чемпионате Европы, он показал, что не уступает лучшим игрокам своего возраста. А играя с теми классными футболистами, что есть в „Челси“ он будет расти неделя за неделей», — приводит слова Уилкинса The Sport Review.
22-летний Чалоба в минувшем сезоне провёл 15 матчей за «Челси», отметившись одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником клуба.