Комбаров: сборной России подходит лишь один результат — победа над Мексикой

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров высказал мнение об игре с командой Португалии (0:1) на Кубке конфедераций и поделился ожиданиями от предстоящей встрече 3-го тура со сборной Мексики.
«Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соответственно, такие же. Обидно… В определённые моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели.
Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной — действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.
Всё в наших руках. Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой, к этому и будем стремиться. На Кубке конфедераций вообще нет лёгких соперников, турнир очень серьёзный. В России собрались многие ведущие сборные мира, и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определённые наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться", — цитируют Комбарова «Известия».