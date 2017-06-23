Аленья близок к продлению контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, сообщает Mundo Deportivo.
До последнего времени будущее Аленьи в испанском гранде было неясным, однако новый главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде расставаться с футболистом не хочет.
Действующее соглашение игрока с «Барселоной» в силе до 30 июня 2018 года. Сумма трансферной компенсации за Аленью в данный момент составляет € 3 млн, а после пролонгации контракта достигнет € 12 млн.
По итогам предыдущего сезона Аленья принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, не отметившись голами и результативными передачами.