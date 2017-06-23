Донецкий «Шахтёр» проведёт шесть матчей на сборах в Германии

Донецкий «Шахтёр» определился с соперниками по немецкому сбору. 26 июня «горняки» отправятся в Германию, где у команды запланированы шесть контрольных встреч. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Пока известны лишь три соперника. 1 июля донецкий «Шахтёр» сыграет с «Бохумом», 5 июля встретится с«Хольштайном», а 9 июля соперником «горняков» станет греческий ПАОК.
Также на 29 июня, 3 и 7 июля запланировано ещё три поединка. Кто будет соперником чемпиона Украины, станет известно в ближайшие дни.
Защитник Кучер, выступавший за «Шахтёр» с 2006 года, покинул донецкий клуб