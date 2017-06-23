Баллак: разочарование Левандовского свидетельствует о его стремлениях

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак прокомментировал недавние слова нападающего команды Роберта Левандовского и его агента Майка Бартеля.
Левандовски признался, что был очень разочарован своими партнёрами по команде и главным тренером Карло Анчелотти, поскольку они не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Поляк забил 30 мячей, уступив форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу один гол. Бартель подчеркнул, что ещё никогда не видел своего клиента таким разочарованным.
«Речь идёт о перерыве в чемпионате Германии, и не надо каждое слова скрупулёзно анализировать. Уверен, что Левандовски знает о значимости своих партнёров по команде, которые помогали ему в течение всего сезона. Конечно, нападающий такого класса всегда испытывает разочарование, не став лучшим бомбардиром. Но разочарование Левандовского — нечто положительное. Оно свидетельствует о его стремлениях и притязаниях», — цитирует Баллака интернет-издание Sport1.