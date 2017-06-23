Салах поблагодарил Фирмино за то, что бразилец уступил ему 11-й номер

Новичок «Ливерпуля» Мохамед Салах будет играть в мерсисайдской команде под 11-м номером, который ранее принадлежал нападающему Роберто Фирмино. В интервью пресс-службе клуба хавбек поблагодарил бразильца за то, что тот уступил ему номер.
«Во-первых, я ценю то, что сделал Фирмино. Очень ему благодарен. Мне нравится 11-й номер. Я играл под ним в «Роме», а также раньше в сборной. Должен поблагодарить его», — сказал Салах.
По данным СМИ, контракт 25-летнего египтянина с английским клубом рассчитан до июня 2022 года, а заработная плата составит € 5,5 млн в год.