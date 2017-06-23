Зинченко: во всей Украине нет столько полей, сколько в одном Эйндховене

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, ныне выступающий на правах аренды за «ПСВ Эйндховен», рассказал о своём желании вернуться в стан «Манчестер Сити», который владеет правами на украинского футболиста.
«Я был несчастлив в ПСВ. 8 матчей подряд я даже не попадал в заявку команды. Как может быть футболист счастлив, если он не играет? А в остальном всё было отлично. Коллектив, атмосфера в команде, тренировочная база, сам город, футбольные поля – всё было на высоком уровне, мне придраться не к чему. То же самое я могу сказать о тренировочном процессе. Но когда не играешь, всё остальное не настолько важно.
Да, я тренировался с первой командой ПСВ, но играл за молодёжный состав, потому что подходил им по возрасту. Я сам подходил к тренеру и просился играть, потому что мне нужна была игровая практика. Игровые связи? Мне кажется, что футболисты в таком возрасте должны уже адаптироваться мгновенно к любой команде. Поле ровное, мяч круглый, и каждый знает, что делать на своей позиции.
Вернусь ли в «Манчестер Сити»? Я бы не хотел об этом говорить до тех пор, пока нет конкретных решений. Время все расставит на свои места. Но я хотел бы вернуться в «Ман Сити», это мой дом, я шёл именно в этот клуб. Когда мне поступило предложение от «горожан», я даже не раздумывал, потому что этот клуб тренирует один из лучших тренеров мира, и мне хотелось бы с ним поработать.
Как по мне, то Эйндховен для жизни – это отличное место, я бы жил там в будущем, мне этот город очень понравился. А сейчас мне нужен только мяч и футбольное поле, а там столько полей, что во всей Украине нет столько, сколько в одном Эйндховене", — цитирует Зинченко «Комсомольская правда — Украина».