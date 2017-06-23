«Шинник» покинул защитник Ндри, выступавший за ярославский клуб с 2011 года

«Шинник» покинул защитник Алли Ндри, который выступал за ярославскую команду с 2011 года. Ивуарийский легионер уже покинул расположение команды Александра Побегалова, сообщает официальный сайт клуба.
В то же время в составе «Шинника» появился новый футболист. Цвета волжан в новом сезоне будет защищать 25-летний полузащитник Никита Дроздов, который в прошлом году выступал за «Спартак-Нальчик» (37 матчей, 2 гола). Ранее футболист играл за «Сахалин».
По итогам прошлого сезона «Шинник» занял восьмое место в ФНЛ.