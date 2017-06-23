«Оренбург» подписал контракты с четырьмя игроками

«Оренбург» заключил контракты с защитниками Евгением Осиповым из «Мордовии», который в минувшем сезоне провёл 37 матчей и забил 3 гола, Иналом Гетигежевым, выступавшим в «молодёжке» казанского «Рубина», Тарасом Царикаевым из «Шинника» (35 матчей), а также, как уже сообщалось ранее, полузащитником «Шинника» Давидом Дзаховым (23 матча, 3 гола).
Отметим, что Осипов и Гетигежев ранее уже вступали за команду из Оренбурга, которая тогда носила название «Газовик». В следующем сезоне оренбургская команда будет выступать в Футбольной национальной лиге.