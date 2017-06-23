Тульский «Арсенал» объявил об уходе Бурмистрова

Полузащитник Никита Бурмистров покинул тульский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее футболист рассказал, что руководство не предлагало ему продлить договор, а других вариантов продолжения карьеры нет.
27-летний полузащитник выступал за тульскую команду в сезоне-2016/17. В минувшем чемпионате России Никита Бурмистров провёл 20 матчей и забил два мяча.
«ПФК «Арсенал» благодарит Никиту Бурмистрова за профессионализм и самоотдачу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
Бурмистров: «Арсенал» новый контракт не предлагал, сказали, что не нужен