Лопырёва: нужно рассказать всем, что в России безопасно, на улицах нет медведей

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, известная телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва рассказала о задачах, которые стоят в преддверии турнира, который пройдёт в России.
«Быть послом – большая честь. Помимо публичной, ведётся много закулисной работы. Мы инспектируем стадионы, устраиваем медиатуры, встречаемся с волонтёрами. Но медийная работа тоже очень важна. Мы ведём её и за пределами нашей страны. Наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, что нужно ехать на чемпионат мира, что у нас не ходят медведи по улицам и люди очень гостеприимны», — передаёт слова Лопырёвой корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.