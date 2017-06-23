Слуцкий: Акинфеев мог бы быть одним из пяти лучших вратарей в Премьер-лиге

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы быть одним из пяти лучших вратарей в английской Премьер-лиге. 46-летний специалист на протяжении семи лет работал с Акинфеевым в ЦСКА.
«Акинфеев мог бы быть одним из пяти лучших вратарей в Премьер-лиге. В России платят хорошие деньги из-за лимита на легионеров. Они остаются дома, знают язык и находятся со своей семьёй», — цитирует Слуцкого New York Times.
31-летний Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который играет с 2002 года.
Слуцкий рассказал о трансферных планах «Халл Сити»