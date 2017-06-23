Саутгейт: в составе сборной России понравился Джикия, здорово играет головой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, присутствовавший на матче Кубка конфедераций Россия – Португалия, рассказал, кто ему понравился больше всего в составе российской команды.
«Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее. В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем, шансы на выход из группы у вас всё равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.
Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнёров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то вполне может перейти в сильный европейский клуб", — цитируют Саутгейта «Известия».