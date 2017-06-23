Шадрина, Шац и Дементьев приняли участие в «Битве городов» Кубка конфедераций

Кирилл Дементьев, Михаил Шац, Ирина Шадрина и Денис Крупеня приняли участие в «Битве городов». Они будут защищать Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи в споре, чей город больше любит футбол и лучше готов встретить Кубок конфедераций.
В рамках проекта все четыре героя по очереди посещают города, принимающие Кубок конфедераций. Каждый из них должен доказать остальным, что его город лучше, современнее, удобнее, любит футбол и готов к игре.
Узнать, как родился спор, можно на специальной странице проекта «Битва городов».
В скором времени «Чемпионат» опубликует первый ролик — о встрече героев проекта.