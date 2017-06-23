Маркиньос: честно говоря, не думаю, что Верратти покинет «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассчитывает на то, что его партнёр по команде Марко Верратти останется в парижском клубе. Фаворитом в борьбе за 24-летнего итальянского футболиста является «Барселона».
«Я слышал много разных слухов о Верратти, но не знаю, насколько они правдивы. Марко никогда не говорил мне, что хочет покинуть „ПСЖ“. Он отличный игрок и важная часть проекта клуба, поэтому я хочу, чтобы он остался. Честно говоря, не думаю, что Верратти покинет „ПСЖ“, — цитирует Маркиньоса интернет-портал Goal.
«ПСЖ» вновь ответил Верратти отказом на просьбу отпустить его в «Барселону»