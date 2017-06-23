Санкт-Петербург может подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Глава комитета по спорту и физической культуре Петербурга Павел Белов рассказал, как стадион в Санкт-Петербурге будет использоваться после Кубка конфедераций–2017.
«Сейчас обсуждается заявка на проведение финала Лиги чемпионов на арене «Санкт-Петербург». Но это будет после чемпионата мира—2018 и чемпионата Европы—2020, матчи которого тоже пройдут в Петербурге", — цитирует Белова «Деловой Петербург».
«Санкт-Петербург Арена» является одним из четырёх стадионов, на котором проходят матчи Кубка конфедераций–2017. Встречи турнира с 17 июня по 2 июля проходят также на аренах в Казани, Москве и Сочи.