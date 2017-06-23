«Тосно» расторг контракт с полузащитником Чхапелией

«Тосно» расторг контракт с полузащитником Никой Чхапелией по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба из Ленинградской области.
В футболке «Тосно» 23-летний Чхапелия провёл 18 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых забил 3 гола. Также он сыграл в двух матчах Кубка Росии.
Весеннюю часть минувшего сезона Чхапелия провёл на правах аренды в «Спартаке-Нальчик». Ранее хавбек выступал за такие клубы, как «Нара-ШБФР», «Олимпия» (Геленджик), «Краснодар», «Краснодар-2», «Ростов», пензенский «Зенит» и «Балтика».
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