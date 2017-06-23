«Лион» готов продать Ляказетта за предложенные «Арсеналом» € 50 млн

Лондонский «Арсенал» предложил «Лиону» € 50 млн за нападающего Александра Ляказетта, утверждает RMC.
Стороны ведут активные переговоры и близки к заключению сделки. Предложенная сумма вполне устраивает французов, но клубам ещё предстоит обсудить детали трансфера на следующей неделе. Что касается форварда, то он находится в отпуске и изучает все варианты. Ранее сообщалось, что в число основных претендентов на игрока также входит «Атлетико».
В минувшем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 30 матчей, отметившись 28 голами и 3 результативными передачами.
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