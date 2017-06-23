Российский судья Лапочкин будет работать на чемпионате Европы—2017 U19

Бригада российского арбитра Сергея Лапочкина будет обслуживать матчи чемпионата Европы—2017 среди игроков до 19 лет, сообщается на сайте УЕФА.
Помимо Лапочкина на матчах европейского первенства будут работать датчанин Мадс-Кристоффер Кристофферсен, итальянец Давиде Масса, норвежец Ула Хоббер Нильсен, серб Срджан Йованович и турок Али Палабийик.
Турнир пройдёт со 2 по 15 июля в Грузии. В группе А сыграют сборные Чехии, Грузии, Португалии и Швеции, а в группе B — команды Болгарии, Англии, Германии и Нидерландов.
«Не знаю ничего о назначении Сергея Лапочкина на игры финального турнира юношеского чемпионата Европы. Однако считаю, что он достоин этого. Лапочкин – абсолютно квалифицированный арбитр. Нисколько не сомневаюсь в его репутации и уровне судейского мастерства. Если он действительно допущен к обслуживанию игр турнира, то могу сказать одно: «Вперёд и с песней!» — сказал председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.