В Румынии утверждают, что ЦСКА предложил € 1 млн за хавбека «Ботошани» Моруцана

Московский ЦСКА сделал предложение румынскому «Ботошани» по полузащитнику Олимпиу Моруцану, сообщает Gazeta Sporturilor.
По информации издания, «армейцы» предложили за 18-летнего футболиста € 1 млн.
Агент игрока Флорин Вултурар подтвердил информацию о наличии предложения от одного из российских клубов, однако выразил мнение, что сейчас это не лучший вариант для игрока.
«Это правда, что есть предложение из России, но я не согласен с тем, что Моруцан должен продолжить карьеру там. Я бы хотел, чтобы он ещё на год остался в «Ботошани», в другой румынской команде или отправился в западный чемпионат, в котором он бы мог бы подрасти как игрок», — сказал агент.
В минувшем сезоне чемпионата Румынии Моруцан отыграл в 19 матчах за «Ботошани», восемь раз выходил на поле в стартовом составе команды.