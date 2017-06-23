Первая и вторая Бундеслиги в сезоне-2016/17 установили новый рекорд посещаемости

В минувшем сезоне-2016/17 матчи двух профессиональных футбольных лиг Германии, первой и второй Бундеслиги, посетило рекордное количество зрителей, сообщает официальный сайт турнира.
На 612 играх с участием 36 клубов первой и второй Бундеслиги побывало 19 049 362 зрителей. Это на 1,3% больше по сравнению с сезоном-2015/16.
Средняя посещаемость матчей первой Бундеслиги составила 40 693 зрителя, а процент занятых мест на стадионах – 91%. Встречи второй Бундеслиги в среднем посещало 21 560 зрителей – это на 13% больше, чем в сезоне-2015/16.
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