Сотрудники МВД не задерживали британских фанатов, у которых были изъяты файеры

Британские болельщики, у которых в одном из гостиничных комплексов Казани был изъят 61 армейский сигнальный патрон, в отдел полиции не доставлялись и правоохранительными органами не задерживались, информирует RT со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
Ранее издание «Лайф» сообщило, что 20 июня в Казани правоохранители обнаружили у английских болельщиков арсенал пиротехники, который они хотели применить для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций–2017. В МВД Татарстана подтвердили факт изъятия пиротехнических изделий у болельщиков из Великобритании.