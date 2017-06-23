Бэйл: чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что с нетерпением ждёт старта следующего сезона. 27-летний валлийский футболист из-за травмы пропустил около половины прошлого сезона и мало помог мадридской команде в весенней борьбе за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
«Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и не могу дождаться нового сезона. Я голоден до того, чтобы выиграть как можно больше трофеев для величайшего клуба в мире и лучших болельщиков», — приводит слова Бэйла интернет-портал Goal.
Балаге: у «Реала» нет никаких планов по продаже Бэйла