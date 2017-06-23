Полководец Черчесов, беседа Мутко и зевающий Полоз. Фото с тренировки сборной

23 июня на поле «Казань-Арены» национальная команда России провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к матчу заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
«Чемпионат» совместно с парком Горького запустил фотопроект «Футбол это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.
Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.