Фабиньо: «МЮ» — отличный клуб, предложение от него было бы заманчивым для меня

Защитник «Монако» Фабиньо признался, что готов обдумать переход в «Манчестер Юнайтед», если клуб сделает ему официальное предложение. Ранее сообщалось, что «МЮ» ведёт с «Монако» переговоры по трансферу бразильского футболиста.
«Предложение от „МЮ“ было бы заманчивым для меня. Сначала я бы поговорил со своим агентом, а потом — с руководством „Монако“, чтобы всё было правильно. „МЮ“ — отличный клуб, и я бы хорошенько обдумал их предложение», — приводит слова Фабиньо Sky Sports.
23-летний Фабиньо в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах Лиги 1, став автором 9 голов и 1 результативной передачи.