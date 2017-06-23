Берлускони: хотел бы видеть Ибрагимовича в футболке «Милана» с 9-м номером

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони хочет, чтобы Златан Ибрагимович вернулся в стан россонери.
«Я хотел бы видеть его в „Милане“ снова. Он стар, но почему бы и нет? Я хотел бы увидеть его в футболке „Милана“ с 9-м номером», — приводит слова Берлускони Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
Шведский форвард выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и в 85 матчах забил 56 голов. Летом 2012 года Ибрагимович перешёл в «ПСЖ», а в прошлом сезоне 35-летний форвард выступал за «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не стал продлевать контракт с Ибрагимовичем, который сейчас восстанавливается после травмы.