Кокко: Россия – большая страна, а сильных футболистов найти не могут

Финский нападающий Александр Кокко, который родился в России, оценил шансы россиян успешно выступить на Кубке конфедераций.
«Знаю, что Россия пытается задействовать молодых игроков. Кокорина же тоже убрали? Он в последнее время не очень хорошо играл. Я не могу понять: Россия – большая страна, а сильных футболистов найти не могут. Уже легионеров натурализуют.
Россияне заявляют, что хотят выиграть Кубок конфедераций? Вообще сложно что-то предсказать. Россия играет дома. Может, хоть свои трибуны помогут. Хотя для достижения успеха ещё нужно подобрать правильную тактику. Но Россия совсем не фаворит Кубка конфедераций», — сказал Кокко в интервью еженедельнику «Футбол».
Турнирную таблицу Кубка конфедераций смотрите на «Чемпионате».