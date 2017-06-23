Видео: лучшие сейвы голкиперов Примеры в сезоне-2016/17

Официальный канал Ла Лиги в YouTube представил видео, в котором собрал десять лучших сейвов голкиперов чемпионата Испании в сезоне-2016/17.
Первое место занял сейв голкипера «Реала» Кейлора Наваса в матче 38-го тура с «Малагой» (2:0). На второй позиции спасение вратаря «Вильярреала» в 21-м туре Серхио Асенхо в игре с «Севильей» (0:0). Третьим стал сейв голкипера «Малаги» Карлоса Камени на последних минутах матча 12-го тура с «Барселоной» (0:0).
Видео можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.