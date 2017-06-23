Тренировку сборной России в Казани посетил болельщик-инвалид

Сборная России пригласила болельщика-инвалида из Казани Дмитрия Корчагина посмотреть на тренировку национальной команды.
Как сообщает официальный «Твиттер» сборной России, футболисты пообщались с парнем и подписали ему мяч.
Подопечные Станислава Черчесова в Казани готовятся к решающему матчу группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики.
Матч Мексика — Россия состоится на стадионе «Казань Арена» в субботу, 24 июня, начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Мексика – Россия: за день до решающего матча в Казани
О том, как сборные России и Мексики готовились к решающему матчу за выход из группы Кубка конфедераций, – в нашей фотоленте.