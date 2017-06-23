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Стадион «Шинник» закрывают в связи с реконструкцией к ЧМ-2018

23 июня 2017, пятница. 22:44. Футбол

В Ярославле подписали договор о реконструкции стадионов «Шинник» и «Славнефть» к чемпионату мира, который пройдёт в России в 2018 году, сообщает Yarcom.ru.

Предполагаемый срок завершения работ — май 2018 года. Во время чемпионата мира на этих аренах будут располагаться тренировочные базы команд-участниц ЧМ.

Пока на домашнем поле ведутся строительные работы, местный «Шинник», скорее всего, будет принимать соперников в Костроме.

На ремонт стадиона «Славнефть» выделено 189 млн рублей, на реконструкцию «Шинника» — чуть более 103 млн.

Строительно-монтажные работы начнутся 26 июня. В планах замена покрытия футбольных полей, включая реконструкцию всей дренажной системы, установка подогрева и полива. На обоих стадионах появится инновационная система безопасности. Работы будет выполнять самарская компания ООО «Прогресс-Н».

Источник: Yarcom.ru Сообщить об ошибке
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Шинник ЧМ-2018
Новости. Футбол
23 июня 2017, пятница
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