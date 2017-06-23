«Кубань» обыграла «Ротор-Волгоград» благодаря голам Обухова и Гая

В пятницу, 23 июня, на учебно-тренировочной базе «Кубани» прошёл контрольный матч, в котором жёлто-зелёные встретились с командой «Ротор-Волгоград».
Мячи Владимира Обухова и Алексея Гая принесли подопечным Евгения Калешина победу со счётом 2:0.
Контрольный матч
«Кубань» (Краснодар) – «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 2:0 (1:0)
Голы: Обухов, 34 (1:0); Гай, 73 (2:0).
«Кубань» (1 тайм): Кавлинов, Марков, Байрыев, Смирнов, Чичерин, Якуба, Коновалов, Алейник, Маляров, Обухов, Калмыков.
«Кубань» (2 тайм): Кавлинов, Чичерин, Клещенко, Байрыев, Пономарёв, Якуба, Коновалов, Гай, Завезен, Нурисов, Майрович.
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